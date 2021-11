O mandato foi expedido pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 19/11/2021 10:30

Rio - Uma operação da Polícia Federal (PF) contra um advogado acusado de estelionato, batizada de “Ghost”, realizou buscas e apreensões no escritório do suspeito na manhã desta sexta-feira (19), no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti.

Segundo a PF, o investigado usava documentos falsos e alegava prestar assessoria para dar entrada em benefícios do INSS. Na ação, os policiais federais apreenderam documentos diversos e equipamentos utilizados na prática de estelionato.A operação contou com o apoio do Núcleo Regional da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Rio de Janeiro, do Ministério do Trabalho e Previdência e foi acompanhada por dois representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).O advogado responderá pelos crimes de estelionato previdenciário, falsidade ideológica e material, além do uso de documentos falsos. O nome da operação “Ghost” se deve à prática do advogado, que conseguia benefícios previdenciários com base em documentos de pessoas “fantasmas”.