Em agosto de 2019, aos 95 anos, Nelson Sargento participou do show Festa da Raça - Arquivo O Dia

Publicado 19/11/2021 08:53

Rio - Nelson Sargento será nome de rua no bairro da Mangueira. O prefeito Eduardo Paes sancionou nesta sexta-feira (19) a lei nº 7.123, de proposta conjunta da Câmara do Rio, que eterniza o nome do sambista em uma rua onde a agremiação costuma realizar seus ensaios. Ex-presidente da honra da Verde e Rosa, Nelson morreu em maio, aos 96 anos, em decorrência da covid-19.

O logradouro a ser batizado com o nome do sambista é atualmente conhecido como Rua Projetada 1, uma abertura na Avenida Bartolomeu de Gusmão, próxima à subida do Morro da Mangueira e da estação de metrô do Maracanã.

Rua Nelson Sargento, na Mangueira REPRODUÇÃO

Nelson Mattos morreu no dia 27 de maio, no Instituto Nacional de Câncer (Inca), onde ficou internado em estado grave durante uma semana. O sambista chegou ao local com quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado geral. Após passar por exames, foi constatado que o cantor estava infectado pela covid-19. Nelson Sargento chegou a receber as duas doses do imunizante contra a covid-19, a última no dia 26 de fevereiro, mas não resistiu às consequências do vírus pela idade avançada.