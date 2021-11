CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

Quem utiliza o transporte público com frequência no Rio de Janeiro poderá acumular moedas digitais e trocar por benefícios sem precisar alterar a rotina ou gastar mais com isso. Esta é a novidade trazida pela parceria da Riocard Mais (RC+) com a Ecobonuz (EBZ), empresa responsável pelo primeiro programa de fidelidade do país que conecta transporte coletivo e varejo.

Fabiane Colman Figueiredo, arquiteta, utiliza frequentemente ônibus, metrô e BRT. Ela aprovou a criação o programa de pontos Divulgação

A notícia vem em boa hora para os passageiros, que terão um sistema de bonificação mais atraente do que o atual, podendo escolher entre os descontos já oferecidos pelos pontos RC+ ou as diversas opções de trocas com as moedas EBZ. A plataforma gratuita combina mobilidade urbana e economia inteligente e poderá ser aproveitada por todos os clientes que usam cartões Expresso e Vale-Transporte, pulseira, chaveiro e Cartão Digital como forma de pagamento de passagem nos sistemas de ônibus, metrô, trem, barcas, BRT, VLT e vans legalizadas em todo o estado.



“O cartão Riocard Mais dá descontos para o usuário seguir fazendo o que já faz normalmente, que é o pagamento da passagem. A verdade é que o cliente sempre espera uma bonificação, e essa parceria com a Ecobonuz abre possibilidades interessantes para o nosso público economizar em diversas atividades”, explica Melissa Sartori, gerente de Marketing da Riocard Mais.



A arquiteta Fabiane Colman Figueiredo, usa frequentemente ônibus, metrô e BRT. Ela acha positivo o lançamento do programa de pontos. "Aprovei esta mudança. Agora, posso ganhar benefícios usando o transporte no dia a dia. Era o que todos queriam", afirnou.

As empresas apostam no conceito de gamificação para o passageiro do transporte público do Estado do Rio de Janeiro. Com desafios semanais ou mensais, as plataformas da Riocard Mais e da Ecobonuz terão formas de recompensa. Será possível somar moedas digitais, chamadas de EBZs, e usá-las para gerar descontos em crédito de celular, recarga de passagens e no pagamento de contas de água, luz ou boleto de banco digital, por exemplo. Para aqueles que preferem ofertas nos setores de lazer, alimentação, varejo e saúde, a melhor opção é garantir os pontos RC+, que podem ser utilizados em 29 empresas na rede de parceiros.



“A mobilidade urbana vem passando por uma grande revolução e a nossa proposta, nesta parceria com a Riocard Mais, é oferecer uma nova lógica de valor ao consumidor desse serviço. Queremos mostrar que a opção pelo transporte público pode ser vantajosa, não só do ponto de vista coletivo, de mobilidade e sustentabilidade, mas para a otimização da sua renda, tão impactada pela alta do custo de vida. Os programas de fidelidade são um modelo de economia inteligente em que é possível garantir benefícios recorrentes, sem investir mais dinheiro nisso. Por isso, têm crescido exponencialmente nos últimos anos no Brasil”, afirma Túlio Lessa, CEO da Ecobonuz.



Como participar das promoções

O cadastro é gratuito e deve ser realizado através do site clube.riocardmais.com.br. Para quem já tem registro nos apps Riocard Mais ou Cartão Digital + Valida Mais, basta usar os mesmos login e senha. O assistente virtual Tomais ajuda no passo a passo de cada etapa: quem ainda não possui registro, é preciso preencher uma ficha básica, com nome completo, CPF, numeração do cartão Riocard, e-mail e telefone de contato.

Aqueles clientes que já possuíam cadastro no antigo clube de vantagens precisarão fazer uma nova inscrição. Depois de cumprida a etapa inicial, já é possível aceitar os desafios propostos e começar a pontuar.



Pontuação e resgate

Os passageiros de ônibus, trem, metrô, barcas, BRT, VLT e vans legalizadas terão três formas de acumular moedas EBZs ou pontos Riocard Mais: cumprindo os desafios, baseados na sua utilização do transporte público; comprando no e-commerce das lojas parceiras (são mais de 300 opções integradas à plataforma) ou indicando novos participantes para o programa.



O cliente consegue acompanhar a evolução de seu saldo e as opções de resgate de benefícios no site clube.riocardmais.com.br ou no aplicativo Clube Riocard Mais – são diversos itens de vários segmentos. Todo o processo é feito de forma digital, descomplicada e rápida, sem nenhum custo ao usuário. A plataforma conta ainda com uma equipe de atendimento ao consumidor preparada para esclarecer dúvidas e receber sugestões.



Quem é RioCard Mais

A Riocard Mais é a maior empresa de bilhetagem eletrônica do país, sendo referência internacional. O cartão é multimodal, aceito em todos os meios de transporte público e está presente em 43 cidades do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são quatro milhões de cartões ativos e, por mês, são realizadas cerca de 150 milhões de transações eletrônicas com os cartões Riocard Mais.

A empresa disponibiliza ampla rede de atendimento aos clientes, com mais de 20 lojas físicas, 500 máquinas de recarga, 920 pontos de recarga em todo o estado e atendimento com assistente virtual no WhatsApp, além de opções de recarga com cartões de crédito, débito, PIX ou boleto bancário no site ou no aplicativo próprio e cartão físico, pulseira, chaveiro e Cartão Digital como forma de pagamento de passagem.



Quem é Ecobonuz

A Ecobonuz é uma startup que desenvolveu o primeiro programa de fidelidade do Brasil para usuários do transporte coletivo urbano e rodoviário. A solução inovadora tem o propósito de incentivar a opção pela modalidade e a conscientização sobre economia inteligente, transformando a experiência do cliente por meio de um game virtual que distribui benefícios aos usuários engajados com os serviços, sem que eles gastem mais com isso.



A plataforma se diferencia por oferecer uma coalizão do transporte coletivo com mais de 300 redes do varejo online e de serviços, com abrangência nacional, além de um sistema de inteligência de dados que pode apoiar as empresas e os municípios na gestão da mobilidade urbana. A Ecobonuz já está presente quatro estados brasileiros. Saiba mais em: www.ecobonuz.com.