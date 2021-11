Criminosos pretendiam assaltar morador que vendia cama hospitalar - Reprodução/Google Maps

Publicado 17/11/2021 20:54

Rio - O Programa Segurança Presente prendeu, na noite desta quarta-feira (17), dois criminosos que invadiram um prédio no bairro do Grajaú, na Zona Norte do Rio. Os assaltantes se passaram por compradores de uma cama hospitalar que era vendida por um dos moradores para poder acessar o local e praticar o roubo.

De acordo com relatos, os criminosos combinaram com o vendedor de ir buscar a cama, que estava no play do edifício. Ao chegarem, um porteiro informou ao porteiro chefe que dois homens haviam ido para o play pegar o produto, mas o segundo afirmou que não tinha ninguém no local. Ao procurar pelos supostos compradores, ele acabou sendo rendido e levado para o apartamento de um morador.

Os agentes do Grajaú foram acionados pelo outro porteiro e estiveram no prédio. Ainda de acordo com relatos de moradores, os assaltantes voltaram para o play, de onde pularam para a telha de um edifício anexo, mas acabaram caindo na garagem do prédio que pretendia roubar. Para fugir, eles saíram por uma abertura e acabaram em um edifício na Rua Mearim. Os policiais faziam um cerco no local e prenderam os assaltantes.

Com medo dos criminosos, os moradores chegaram a se trancar nos apartamentos. Os policiais não precisaram fazer varredura no local. Apesar do susto, não houve feridos. Ainda não se sabe se os criminosos conseguiram levar pertences da vítima.