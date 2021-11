Jairinho é acusado de participação na morte do enteado, Henry - Renan Olaz/CMRJ

Jairinho é acusado de participação na morte do enteado, HenryRenan Olaz/CMRJ

Publicado 17/11/2021 20:27 | Atualizado 17/11/2021 20:32

Rio - Preso acusado pela morte do menino Henry Borel, o ex-vereador Dr. Jairinho agora também é réu em um processo pelo crime de estupro contra uma ex-namorada, em 2015. O processo corre em segredo de Justiça e foi instaurando após o 3º Juizado de Violência Doméstica, de Jacarepaguá, ter aceitado, na semana passada, a denúncia apresentada pelo Ministério Público no mês de julho. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal G1.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Dr. Jairinho teria dopado a vítima e depois praticado ato libidinoso sem o seu consentimento. A denúncia ainda cita a prática do crime de violência doméstica contra a então namorada. Na ocasião, segundo do MP, Dr. Jairinho teria agredido a mulher fisicamente, provocando-lhe uma fratura no pé.



Dr. Jairinho está preso desde o dia 8 de abril acusado pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março. Ele responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura de vítima incapaz, coação de testemunhas e fraude processual. A mãe do menino, Monique Medeiros, também está presa pelo crime. A próxima audiência do caso será nos dias 14 e 15 de dezembro.

O DIA não consegui contato com a defesa de Dr. Jairinho, e está aberto à manifestação dos advogados.