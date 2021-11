Secretaria da Juventude certifica alunos em segunda edição do curso Coquetela Rio, na Penha - Divulgação

Publicado 16/11/2021 18:15 | Atualizado 16/11/2021 18:18

Rio - A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) certificou 33 jovens formados na segunda edição do Coquetela Rio nesta terça-feira. A iniciativa da Casa Dona Amélia, em parceria com a JUVRio, oferece oportunidade gratuita de formação de bartenders que atuarão no ramo de bares e restaurantes. Durante todo o ciclo de estudos, que dessa vez aconteceu nas comunidades do São Carlos, Cidade de Deus e na Penha, os alunos aprenderam produção e gestão de bares, além realizar uma vivência prática possibilitada pela parceria entre professores e estabelecimentos locais.



A segunda edição do Coquetela Rio aconteceu em outubro, de forma presencial. Os alunos inscritos aprenderam teoria e prática a respeito de insumos, bebidas, destilação, montagem, medidas, modo de preparo, organização e modo de servir. Na formatura, os jovens receberam das mãos do secretário especial da Juventude, Salvino Oliveira, a certificação de 20h do projeto interdisciplinar da pasta.



"Nesse momento de retomada, oferecer essa oportunidade de qualificar aos jovens é também fortalecer as chances de inseri-los no mercado de trabalho. O Coquetela Rio é um subproduto do Emprega JUV, nosso programa de empregabilidade. Só na primeira edição, que aconteceu na Cidade de Deus e Itanhanguá, dos 19 formados, pelo menos 10 relataram que foram empregados. Já na turma atual, pelo menos 11 já estão encaminhados. Essa é a prova de que precisamos continuar qualificando nossos jovens", destacou o secretário.



O diferencial dessa edição foi a estação de vivência, com carga horária de 12 horas em um estabelecimento local. Junto aos profissionais, os estudantes realizaram atividades típicas da área como a troca de barril de chopp, preparo do drink e servir o cliente. Para realizar o curso, que deve abrir novas inscrições em 2022, não é preciso atender a nenhum pré-requisito além da idade entre 18 e 29 anos.