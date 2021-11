Idoso baleado na entrada da comunidade do Barbante é sepultado na Ilha do Governador - Foto: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Idoso baleado na entrada da comunidade do Barbante é sepultado na Ilha do GovernadorFoto: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/11/2021 16:45 | Atualizado 16/11/2021 17:02

fotogaleria

Rio - Familiares e amigos se despediram, nesta terça-feira, do idoso baleado em uma das entradas do Morro do Barbante, na Ilha do Governador. O sepultamento de Antônio Ferreira de Melo, de 62 anos, aconteceu sob forte emoção de amigos e familiares no Cemitério do Cacuia , no mesmo bairro da Zona Norte do Rio.