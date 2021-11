Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador - Divulgação

Publicado 14/11/2021 17:03

Rio - Uma pessoa morreu e uma ficou ferida por tiros, na manhã deste domingo, em um dos acessos à comunidade do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Elas foram levadas para atendimento no Hospital Municipal Evandro Freire, na Estrada do Galeão. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

Uma equipe do 17º BPM (Ilha do Governador) foi chamada para a ocorrência no hospital em que as vítimas foram levadas. Na unidade de saúde, foi constatado que uma delas morreu. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o crime.