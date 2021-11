Homem é preso com materiais irregulares na Transolímpica - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Homem é preso com materiais irregulares na Transolímpica

Publicado 14/11/2021 16:22

Rio - Um homem foi preso, na manhã deste domingo, com armas irregulares enquanto dirigia na Via Transolímpica, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste. A Polícia Militar apreendeu dois simulacros de pistola, munições, um carregador de pistola, três telefones, uma máquina de cartões de pagamento, um rádio comunicador, seis placas de colete balístico, três pares de placas de licenciamento Mercosul, sendo uma delas roubada. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Uma equipe da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS) flagrou o veículo após suspeito tentar passar pela pista de cobrança automática do pedágio com a placa do carro tampada. Na abordagem, os agentes encontraram os itens irregulares. Com a ajuda do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), o suspeito e o material foram encaminhados para a 33ªDP (Realengo).