Sem máscara, Eduardo Paes posa ao lado de personalidades da agremiação Thiago Mattos/Divulgação

Publicado 14/11/2021 12:13 | Atualizado 14/11/2021 14:01

Rio - Celebrando a volta dos eventos na cidade, o Prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi à quadra da Estação Primeira de Mangueira, na Zona Norte, neste sábado, para a primeira feijoada realizada pela agremiação desde o início da pandemia. A escola de samba foi uma das últimas a voltar a ter eventos, desde que o município autorizou a retomada.

Durante a comemoração na quadra da escola, Paes, que faz aniversário neste domingo, posou para fotos sem máscara ao lado do carnavalesco Leandro Vieira e da rainha de bateria Evelyn Bastos. Embora a quadra da escola estivesse com o teto retrátil aberto, o que permite, pela regra atual, a não utilização da máscara, a escolha do prefeito gerou críticas na internet.

"Prefeito, prefeito, não quero ser chato mas cadê a máscara no meio de aglomeração em ambiente fechado? Acho que o senhor como prefeito e um dos que diz que todos nós temos que usar máscara o senhor deveria ser exemplo", disse um internauta, em postagem da agremiação no Facebook.

"Com todo respeito ao carnaval e a todos que este envolve, cadê a máscara prefeito? O distanciamento? Cadê o exemplo? A pandemia tirou muitas vidas", questionou outro usuário.

Outra usuária, no Twitter, seguiu a mesma linha e criticou a falta do item de proteção. "Aonde estava sua máscara, Eduardo Paes?", perguntou uma usuária.

A Prefeitura do Rio publicou no último dia 12 um decreto que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos. O afrouxamento da medida de segurança foi possível após a cidade chegar a um patamar de 75% da população adulta com o ciclo vacinal ou dose única da vacina contra covid-19 completa. O uso do item em espaços fechados, segue obrigatório.

O Dia procurou a assessoria da Prefeitura para comentar as críticas de internautas, mas ainda não obteve retorno.