Hospital Estadual Adão Pereira Nunes - Divulgação

Hospital Estadual Adão Pereira NunesDivulgação

Publicado 14/11/2021 16:48 | Atualizado 14/11/2021 16:48

Rio - O estado de saúde do único sobrevivente de um ataque a tiros que matou três pessoas em Belford Roxo permanece grave . Internado no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Matheus L. da Silva Ferreira foi ferido no fim da noite desta sexta-feira, na Avenida Vereador Albertino Guedes, no Bairro das Graças.