Vítima foi socorrida para o Hospital Pedro II - Banco de Imagens

Publicado 14/11/2021 13:45 | Atualizado 14/11/2021 14:03

Rio - Uma briga de família em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, terminou com a morte de uma pessoa, deixou uma mulher ferida e um homem preso, na manhã deste domingo (14). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) que estava nas imediações do Largo do Aarão foi alertada sobre uma confusão dentro de uma residência e e esteve no local.

Ainda de acordo com a PM, os militares encontraram uma mulher ferida, após ter sido esfaqueada pelo próprio irmão. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital Municipal Pedro II. Ainda não há informações sobre sua identificação e seu estado de saúde.

Por conta da briga, um outro familiar que estava no imóvel sofreu um mal súbito e morreu no local. O homem foi preso e encaminhado para a 36ª DP (Santa Cruz). "A perícia foi acionada e a remoção do corpo foi providenciada", informou em nota a Polícia Militar.