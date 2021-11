Luciano Bandeira, atual presidente e candidato a reeleição da OABRJ - Divulgação

Luciano Bandeira, atual presidente e candidato a reeleição da OABRJDivulgação

Publicado 14/11/2021 20:04 | Atualizado 14/11/2021 20:10

Rio - Na próxima terça-feira (16), será realizada a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em todo o Estado do Rio de Janeiro. O atual presidente da OAB-RJ e candidato à reeleição pela Chapa 1 - OAB Forte e Unida, Luciano Bandeira, fala sobre a relevância de se ter um advogado que entende o dia a dia da categoria à frente da entidade.

"A minha única profissão é ser advogado. Vou ao fórum, peticiono, e rodei todo o estado para entender as necessidades da classe, tanto na região central quanto no interior. Isso não se consegue do dia para noite. O nosso compromisso é com a advocacia e o nosso partido é a constituição brasileira", ressalta Luciano, que falou sobre o pandemia de covid-19 durante seu mandato.

"Este cenário de pandemia nos obrigou a recalcular a rota para garantir a renda dos colegas e a estrutura para que nenhum advogado ou advogada ficasse sem trabalhar. E estamos com muita garra e vontade de continuar trabalhando. Por isso convocamos todos a irem às urnas dia 16", concluiu.