Cariocas aproveitam liberação de máscaras ao ar livre para curtir praia em dia de sol no Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 14/11/2021 13:14 | Atualizado 14/11/2021 13:21

Rio - Depois de semanas seguidas de chuva e tempo nublado, cariocas aproveitaram a manhã ensolarada deste domingo para lotar a Praia de Copacabana. Banhistas não perderam a oportunidade de tomar banho de mar e de se bronzear nas areias da Zona Sul. Alguns também desfrutaram da liberação das máscaras ao ar livre para caminhar no calçadão e praticar esportes.

De acordo com o Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano influenciará o tempo no município. O dia terá predomínio de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos a partir da tarde, e as temperaturas apresentarão elevação em relação ao dia anterior, com mínima de 12°C e máxima de 28°C.



Nesta segunda-feira, feriado do Dia da Proclamação da República, o tempo segue firme e apresenta elevação na temperatura, com máxima de 30º C e mínima 12º C. Os termômetros voltam a subir na quarta-feira chegando aos 34ºC graus, com mínima de 15ºC, e continuam com grau elevado na sexta.

Não há previsão de chuva para toda a semana, que terá céu limpo, sem nuvens e com ventos moderados a fracos em todos os dias.