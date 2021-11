Casos aconteceram no fim da noite desta sexta-feira - Foto: reprodução internet

Publicado 13/11/2021 10:15 | Atualizado 13/11/2021 10:55

Rio - Três pessoas foram mortas a tiros e uma baleada, no fim da noite desta sexta-feira, no Bairro das Graças, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais foram acionados após denúncias de que quatro vítimas teriam sido baleadas na Avenida Vereador Albertino Guedes. Ao chegar no local, os PMs constataram que uma delas já estava morta. Os outros três baleados foram socorridos para um hospital, mas apenas um sobreviveu e segue internado.

Informações preliminares compartilhadas por moradores da região dão conta que os três mortos seriam assaltantes de carros. Eles supostamente teriam roubado um veículo dirigido por um motorista de aplicativos pouco tempo antes de serem atacados a tiros.



As três vítimas foram socorridas pela PM e levadas para o Hospital Municipal de Belford Roxo, na Vila Medeiros. Duas delas faleceram enquanto recebiam os primeiros atendimentos na unidade e uma segue sendo tratada.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para apurar as mortes das vítimas, ainda não identificadas. Uma perícia já foi realizada na via onde o caso aconteceu para identificar a dinâmica do crime. Os agentes da especializada buscam imagens de câmeras de segurança instaladas na região para análise, realizam diligências e coletam informações para identificar a autoria do crime.