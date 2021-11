Material encontrado e o carro ficaram apreendidos - Divulgação/Operação Lei Seca

Material encontrado e o carro ficaram apreendidosDivulgação/Operação Lei Seca

Publicado 13/11/2021 18:50

Rio - Uma blitz da Operação Lei Seca na Rua Tirol, na Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, prendeu três homens na madrugada deste sábado (13). O motorista não quis parar o veículo e precisou ser obrigado pelos agentes. Na abordagem, o condutor alegou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a realizar o teste de alcoolemia.

Durante uma revista no interior do automóvel, os agentes encontraram uma pistola com numeração apagada, 69 munições, quatro carregadores, além talões de cobrança e R$1.477 em espécie. O trio foi levado para a 41ª DP (Tanque), onde foram autuados por porte ilegal de arma e associação criminosa. O material encontrado e o carro ficaram apreendidos.