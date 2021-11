Rio alcança marca de 75% da população vacinada contra o novo coronavírus - Foto: Reprodução / Painel Rio Covid-19

Publicado 13/11/2021 18:00

Rio - O Rio de Janeiro alcançou, neste sábado, a marca de 75% da população completamente imunizada contra a covid-19. O Painel Rio Covid-19, desenvolvido pela prefeitura, aponta que 87,5% da população total recebeu ao menos uma dose da vacina. O número representa mais de 5 milhões de cariocas com ao menos uma dose.

Apesar da grande quantidade de imunizados no Rio, as máscaras continuarão sendo obrigatórias em ambientes fechados no município . Nesta sexta-feira, 12, um decreto publicado no Diário Oficial revogou o anterior, de outubro, que autorizava automaticamente a retirada das máscaras quando a capital alcançasse os 75%. Atualmente, as máscaras são opcionais em ambientes abertos e sem aglomeração.

Durante a semana, o prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou, em uma live nas redes sociais , que manteria a obrigatoriedade das máscaras em locais fechados. A decisão do prefeito contraria a recomendação do Comitê Científico do Rio, que orientou a flexibilização no uso de máscara.

"Começo me desculpando com o Comitê Científico porque pela primeira vez não vou respeitar a decisão", afirmou o prefeito Eduardo Paes nesta sexta, durante a apresentação do Boletim Epidemiológico da Covid-19.

O prefeito acredita que manter a máscara em ambientes fechados traz um alerta para a população de que o novo coronavírus ainda está em circulação. "Tem a questão do sinal que a gente comunica para a população. Parece que a história acabou por completo. Não é assim. O vírus está por aí e é importante que as pessoas tenham consciência disso. É uma medida muito mais sob o ponto de vista pedagógico do que científico", pontuou.