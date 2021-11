Cabo Frio está entre os destinos mais procurados para o feriado - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 13/11/2021 17:37

Rio - A ocupação da rede hoteleira durante o feriado da Proclamação da República registrou uma média de 73% nos municípios, de acordo com um levantamento realizado pela Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ). Entre os destinos mais procurados estão as cidades de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e Paraty, na Costa Verde, ambos com 90% dos quartos reservados.

Outras cidades que também terão grande movimentação durante o feriado são Valença/Conservatória, com 88%; Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Miguel Pereira, com 85% cada; Itatiaia/Penedo, com 80%; Rio das Ostras, com 77%; Petrópolis, com 76%; Macaé registrando 75%; Teresópolis, com 73%; Angra dos Reis, com 65%; Vassouras, com 64% dos quartos reservados e Nova Friburgo, com 55%.

"Além da Costa do Sol e Costa Verde, as regiões de Agulhas Negras, Serra Verde Imperial e Vale do Café estão registrando ótimos índices de ocupação hoteleira. Isso mostra que há procura tanto por atrativos do litoral, quanto da serra, indicando que a diversidade natural do Rio de Janeiro e as múltiplas experiências proporcionadas por seus 92 destinos atraem os visitantes", afirmou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Na cidade do Rio, o feriado será o melhor de 2021, com uma média de 95% de ocupação, segundo o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio (HotéisRio). A Maratona e Meia Maratona do Rio influenciaram no aumento da ocupação dos hotéis da capital. Entre as regiões mais procuradas, destacam-se Ipanema/Leblon (97,17%); Centro (95,53%), Flamengo/Botafogo (94,77%); Barra da Tijuca/ São Conrado (94,26%) e Leme/ Copacabana (94,10%).

"Estamos comemorando o melhor feriado prolongado desde o início da pandemia. A Maratona, sem dúvidas, é um evento de peso que trouxe muitos visitantes, mas já sentimos um incremento representativo na procura geral, o que só reforça nossas expectativas para um verão que vem consolidar, de uma vez por todas, a retomada do turismo", acredita o presidente do HotéisRio e conselheiro da ABIH-RJ, Alfredo Lopes.

Os visitantes têm origem, na maioria dos casos, no Brasil, representando 98% deles. Em primeiro lugar estão os visitantes de São Paulo, seguido pelos de Minas Gerais, e por viajantes do interior fluminense. Os 2% de hóspedes estrangeiros vêm dos Estados Unidos, Argentina, Chile e Colômbia.