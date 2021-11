A ocorrência foi registrada na 123ª DP (Macaé) - Divulgação

Publicado 13/11/2021 15:00 | Atualizado 13/11/2021 15:16

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com dois suspeitos mortos na noite desta sexta-feira (12), na comunidade de Nova Holanda, no município de Macaé, no Norte Fluminense do Rio. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um fuzil calibre 5.56, munição, além de 289 papelotes de cocaína, 1.648 buchas de maconha, um rádio comunicador e R$ 90 em espécie.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 32ª (Macaé) estavam em patrulhamento pela comunidade quando foram atacados a tiros por criminosos, o que gerou confronto. Ao final do tiroteio foram localizados dois suspeitos feridos.

Eles foram socorridos para Hospital Público de Macaé, onde foram atendidos, mas acabaram falecendo na unidade. Todo o material apreendido foi levado para 123ª DP (Macaé), onde o caso foi registrado.