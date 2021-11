Palácio Guanabara, em Laranjeiras, é a sede do governo do estado do Rio - Tomaz Silva/Agência Brasil

Palácio Guanabara, em Laranjeiras, é a sede do governo do estado do RioTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 13/11/2021 13:21

Rio - Recente pesquisa realizada no final do mês de outubro pelo renomado Instituto GPP - o mais utilizado pelo meio político fluminense - aponta o atual governador Cláudio Castro (PL) já tecnicamente empatado com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), na busca pela cadeira do Palácio Guanabara em 2022.

fotogaleria

Ainda desconhecido por mais de 70% da população, Cláudio Castro aparece com 13,3% de intenções de voto, contra 17,9% de Marcelo Freixo. Na Baixada Fluminense - 18,2%, e no interior do Estado - 11%, Castro já aparece na frente.

Na mesma pesquisa quando só é levado em consideração os 27% da população que conhecem o atual governador, os números surpreendem e Castro aparece com 24,5% contra 25,3% de Freixo.