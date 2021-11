Lançamento Programa SuperaRJ pelo governador Cláudio Castro, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Na foto, o governador do Rio, Claudio Castro, inicia o evento junto com o presidente da Alerj, André Ceciliano - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Lançamento Programa SuperaRJ pelo governador Cláudio Castro, na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Na foto, o governador do Rio, Claudio Castro, inicia o evento junto com o presidente da Alerj, André CecilianoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/11/2021 18:54

Rio - O Governo do Rio irá adiantar a parcela de novembro do programa SuperaRJ para esta terça-feira, 16. No mesmo dia, também será pago R$ 80 aos 112.335 beneficiários ativos referente ao auxílio-gás. Em novembro, o Estado irá investir R$ 36 milhões para beneficiar as pessoas físicas assistidas pelo SuperaRJ.

"Em outubro, conseguimos pagar no dia 15, dez dias antes do prazo. Nossos esforços estão concentrados para que, sempre que possível, o pagamento seja feito antes do dia 25 de cada mês. Sabemos da urgência que as pessoas têm para receber o auxílio porque a fome não espera. O programa vem sendo aperfeiçoado e nosso objetivo segue firme no enfrentamento à pobreza no estado do Rio de Janeiro", disse o governador Cláudio Castro (PL).

Além disso, o Governo do Estado faz a busca ativa para a entrega de cartões de quem ainda não o retirou. Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a ação foi feita em Petrópolis, Região Serrana, e em Mesquita, Baixada Fluminense, nas duas últimas semanas.

"Sabemos que existiu uma dificuldade para que as pessoas tivessem acesso ao cartão. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos desenvolveu o protocolo de busca ativa em parceria com as prefeituras locais. Hoje, já temos 75 cidades cadastradas para ações. As equipes estão fazendo contato telefônico com as pessoas para avisá-las sobre os cartões. A ação em Petrópolis, a primeira que fizemos, foi muito bem-sucedida e já estamos planejando a próxima para ainda em novembro", afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.