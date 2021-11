Intervenções acontecerão em uma área de 16 mil m² - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 13/11/2021 18:02

Rio - O Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio, vai receber um projeto de urbanização integrada, que vai recuperar o Parque Linear Nova Cidade e urbanizar as áreas entre os prédios do conjunto habitacional. O anúncio foi feito neste sábado (13) pelo prefeito Eduardo Paes. A Secretaria Municipal de Habitação (SMH) pretende realizar um conjunto de intervenções em uma área de 16 mil m².

A medida inclui a pavimentação interna de vias e calçadas, execução de galerias para drenagem pluvial, complementação do sistema de iluminação pública, implantação de projeto de paisagismo, novo mobiliário urbano e reforma da quadra poliesportiva coberta. A iluminação do local também será modernizada, com a instalação de cerca de 80 novos postes.

Toda a área do parque será recuperada, incluindo troca de parte de brinquedos e aparelhos de ginástica, reforma das quadras, arquibancadas, skate park e parque infantil. O espaço também ganhará uma Academia da Terceira Idade (ATI). Há ainda um projeto paisagístico que prevê o plantio de árvores e implantação de área gramada para espaço de convivência ao ar livre.

"Nós conseguimos arrumar a casa neste primeiro ano, porque sem recurso você não consegue fazer nada, não consegue fazer investimento. Vamos urbanizar o espaço entre os prédios. Essa obra vai trazer dignidade para os moradores dessa região", disse o prefeito do Rio, que vai orientar que a empresa que vença a licitação contrate moradores da região para trabalhar na obra.

Esta será a segunda intervenção na região, que também terá obras de infraestrutura no Morro da Lagartixa, em Costa Barros. O prefeito também anunciou a implantação do programa Conjunto Maravilha no conjunto da Água Grande, em Vista Alegre, que terá 59 blocos que vão receber serviços de recuperação de fachadas; pintura de muros e gradis e a recuperação do esgoto.

Na mesma região, Paes apresentou o projeto de implantação de área de convivência e esporte no Campo do Barroso. O projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente contempla uma área de 4.273,82 m² com a instalação de campo de saibro, pista de caminhada, quadra poliesportiva, quadra de areia, parque infantil, áreas de convivência, área verde, skate park e canteiros ajardinados.

O Beco da Cirrose, em Irajá, que tem 1,6 mil m², vai receber um projeto de estruturação. Serão implantados 16 contêineres para estabelecimentos como lojas, bares, barbearia, peixaria, entre outros. Também será instalada área de deck em madeira ecológica para mesas e cadeiras e construídas duas áreas com fogões à lenha ao ar livre. A medida também prevê a construção de uma ponte sobre o Rio Cachorro para acesso ao beco e a instalação de baia de carga e descarga, na rua Hannibal Porto, além de bicicletário.

"Quando me apresentaram esse projeto do Beco da Cirrose, vi que era algo possível de se multiplicar pela cidade. É uma ideia fantástica que traz segurança, ordem e organização. Dá para dialogar com todo mundo na área e vira mais um ambiente", afirmou o prefeito.