Corpo da mulher foi encontrada na beira do mar da Praia da Barra - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 13/11/2021 18:25

Rio - O corpo de uma mulher negra, de aproximadamente 60 anos, foi encontrado no mar da Praia da Barra da Tijuca, na Avenida Lúcio Costa, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (12). Ainda não há informações sobre a identificação da mulher e a causa da morte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, guarda-vidas foram acionados para a altura do Posto 8, às 16h44, para resgatar o corpo da mulher, que estava na beira do mar. Os militares precisaram do apoio de um helicóptero para fazer a retirada do local.