Contra "Biscoito" havia uma mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio Reprodução

Publicado 13/11/2021 12:41

Rio - A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil prendeu no fim da tarde desta terça-feira (12), o gerente do tráfico de drogas da favela do Muquiço, no bairro de Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Contra Nathan Bólico Queiroz, conhecido como "Biscoito", havia uma mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Bangu pelo crime de latrocínio tentado.



De acordo com a Polícia Civil, agentes da especializada chegaram ao criminoso, que estava em um bar, na Rua Soldado José Lopes, em Guadalupe, após levantamento de dados de inteligência. "Biscoito" é o braço-direito do traficante Bruno da Silva Loureiro, o "Coronel", um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP).



Ainda de acordo com a polícia, Nathan é responsável pelos roubos de automóveis e cargas que ocorrem na região de Guadalupe. Depois da prisão, o traficante foi levado para a sede da DRE, onde foi cumprido mandado de prisão. Ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

A especializada recebe informações da população para combater o tráfico de drogas por meio do telefone (21) 98596-7486. O anonimato é garantido.