Estufas foram encontradas em Nova Iguaçu e na Vila da Penha - Reprodução

Estufas foram encontradas em Nova Iguaçu e na Vila da PenhaReprodução

Publicado 13/11/2021 13:05

Rio - A Delegacia de Repressão a Entorpecentes e a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) estouraram, nesta sexta-feira (12), duas estufas de skunk na Baixada Fluminense e na Zona Norte do Rio, após receberam denúncia anônima.

De acordo com a Polícia Civil, a primeira estufa foi localizada em uma casa no município de Nova Iguaçu, mas, quando os agentes chegaram ao local, a colheita da droga já havia sido realizada. A segunda estufa foi encontrada também em uma residência, no bairro da Vila da Penha.

Ainda segundo a Polícia Civil, o forte cheiro da plantação e o barulho do ar condicionado chamaram a atenção dos agentes ainda no início da rua. O laboratório funcionava na sala do imóvel. Não houve presos nas ações e a polícia investiga a venda das drogas por narcomilicianos.