Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, tem grande movimentação neste sábado - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 13/11/2021 12:29

Rio - Cariocas aproveitaram o sábado, às vésperas do feriado, para se vacinar nos centros municipais de saúde da cidade. Na segunda-feira, Dia da Proclamação da República, os pontos de aplicação não funcionarão, por isso, aqueles que estão com a segunda dose agendada para esse dia poderão receber a vacina na terça-feira. Neste sábado, tanto aqueles com a D2 agendada quanto os idosos de 61 ou mais que esperavam pelo reforço receberam o imunizante.

No Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, a movimentação foi intensa, e muitos responsáveis trouxeram seus filhos para receber a segunda dose do imunizante. "É mega importante esse grande cinturão de cobertura vacinal pois não adianta tomar só a primeira dose, tem que tomar o ciclo completo. Com duas dose a gente fica completamente imunizado e diminui a circulação do vírus aqui no estado", argumentou o advogado Leonardo Amaral, de 44 anos, pai do adolescente Arthur Amaral, de 13 anos.

A professora Camila Dacie, de 39 anos, mãe dos adolescentes João Marcelo e Miguel, de 14 e 12 anos, também acompanhou os filhos para receberem a segunda dose e contou estar feliz pela conquista da ciclo vacinal completo deles. "É muito importante, é um pacto coletivo essa vacinação para podermos sair dessa situação que estamos. Eu recomendo que todos tragam seus filhos, familiares, parentes, para a gente firmar esse pacto", explicou Camila.

Neste sábado houve a repescagem de vacinação da faixa dos 61 anos ou mais, que completou o antigo calendário divulgado pela Prefeitura do Rio sobre a dose de reforço em idosos. Uma nova tabela de datas foi lançada e agora o grupo com 60 anos ou mais, a partir desta terça-feira até sábado, será contemplado com a terceira dose.

Durante todo o mês de novembro profissionais da saúde que receberam a 2ª dose em maio deste ano poderão receber o reforço e adolescentes maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinaram também estarão permitidos de tomar a 1ª dose.