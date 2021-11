Grupo exibe ossos que representam o avanço da miséria no país - AgNews

Publicado 13/11/2021 14:22 | Atualizado 13/11/2021 14:27

Os manifestantes protestam contra a política econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro e denunciam o aumento do preço dos alimentos. Durante a marcha, o grupo exibe ossos que representam o avanço da miséria no país e um cartaz com a frase "Leblon vai virar Palmares", além de bandeiras da Brigadas Populares e do Movimento Unido dos Camelôs (Muca). Rio - O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e a Frente Povo Sem Medo realizam neste sábado (13) uma marcha contra a fome, que percorre da orla de Ipanema até a Avenida Delfim Moreira, no bairro do Leblon, ambas na Zona Sul da cidade.Os manifestantes protestam contra a política econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro e denunciam o aumento do preço dos alimentos. Durante a marcha, o grupo exibe ossos que representam o avanço da miséria no país e um cartaz com a frase "Leblon vai virar Palmares", além de bandeiras da Brigadas Populares e do Movimento Unido dos Camelôs (Muca).

O ato acontece também nas cidades de Aracaju, Belo Horizonte, Ceilândia, Goiânia, Maceió, Montes Claros, Porto Alegre, Recife e São Paulo.

Movimento culpa Bolsonaro



No mês de setembro, o MTST e a Frente Povo Sem Medo deram início à campanha "Tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro!". Os manifestantes chegaram a ocupar a sede da Bolsa de Valores em São Paulo e a realizar um protesto em frente à mansão do senador Flávio Bolsonaro (Patriota) em Brasília, com pessoas exibindo ossos.



A campanha também criou cozinhas solidárias para diminuir os impactos da pandemia de covid-19. O projeto distribui almoço grátis para famílias de periferias de grandes cidades de 11 estados. A expectativa é chegar a 26 até o final do ano. A iniciativa conta com financiamento coletivo para garantir as refeições.