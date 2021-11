Eduardo Paes - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Eduardo PaesReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/11/2021 11:04 | Atualizado 10/11/2021 12:16

Rio - Durante uma live na noite desta terça-feira (9), o prefeito Eduardo Paes afirmou que não pretende liberar o uso das máscaras em locais fechados, mesmo no contexto da 75% da população total vacinada, que é permitido pelo comitê científico. Paes disse que irá decidir sobre o assunto durante a semana, mas confirmou que é provável que a restrição seja mantida.

De acordo com o prefeito, até o fim desta semana o Rio deve atingir a terceira fase proposta pelo comitê científico, com 75% da população em geral vacinada com as duas doses da vacina. "A partir daí nós temos uma série de gatilhos previstos, entre esses é o fim da obrigatoriedade das máscaras em espaço fechado. Eu não sei ainda se eu vou acompanhar o comitê. Apesar de estarem mandando, provavelmente a gente deve permanecer com a obrigatoriedade", explicou Paes.

Outra pauta levantada pelo chefe do executivo da cidade foi o sucesso da implantação do passaporte da vacina, que vem cumprindo o seu objetivo de levar cariocas com a segunda dose atrasada a completar o esquema de imunização. De acordo com os dados da Prefeitura do Rio, foram mais de 350 mil pessoas que colocaram a vacinação em dia devido ao passaporte.

Rio vacina 90% do público adulto

O município do Rio atingiu, nesta terça-feira, a marca de 90% do público adulto imunizado com as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19. Segundo o painel de vacinação da Prefeitura, a cidade também atingiu a marca de 70% da população total completamente vacinada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o passaporte de vacina deve ser exigido pelo menos até o fim do mês de novembro. A decisão depende dos índices de cobertura do imunizante cidade e, também, do controle de entrada de pessoas, principalmente aquelas vindas de países com baixa cobertura vacinal.

Apenas 11 dos 92 municípios do RJ registraram mortes por covid-19

O último boletim divulgado pela Secretária Estadual de Saúde (SES) nesta terça-feira apontou que apenas 11 dos 92 municípios do estado registraram mortes por covid-19 no sistema de notificações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

Desde o início de novembro, 56 municípios não tiveram nenhum registro de óbito no sistema. O levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES) ressaltou, porém, que possíveis óbitos ainda podem vir a ser registrados. As informações, em geral, são inseridas com até sete dias de atraso.

As cidades que registraram óbitos foram: Angra dos Reis (1), Duque de Caxias (1), Magé (7), Nilópolis (1), Nova Iguaçu (3), Petrópolis (1), Porciúncula (3), Queimados (1), Rio de Janeiro (12), São Gonçalo (1) e Volta Redonda (2).

"A redução no número de óbitos, assim como de casos graves e internações, se deve ao avanço na vacinação contra a Covid-19. Já estamos com mais de 50% da população vacinável, com 12 anos ou mais, totalmente imunizada e isso interfere diretamente no controle da pandemia", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



A 55ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na última sexta-feira (05), apontou que o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu 41%; e de óbitos 41%, quando comparadas as semanas epidemiológicas de 17 a 23 de outubro e 03 a 09 de outubro.

Pela segunda semana consecutiva, a Região Metropolitana l ficou classificada na bandeira verde (risco muito baixo). As demais regiões apresentaram risco baixo, ficando com bandeira amarela, mesma classificação geral do estado.



Outro dado importante divulgado pela SES mostra que vem acontecendo um retrocesso da pandemia da covid pelas internações de idosos. Em outubro, as internações de pessoas com mais de 70 anos foi 77% menor do que a registrada no mês de setembro. Foram 2.373 internados com mais de 70 anos em setembro, e 546, em outubro.