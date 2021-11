Cadu Barcellos é um dos criadores da ONG Maré Vive e atuava como assistente de direção do Greg News - Arquivo pessoal

Publicado 10/11/2021 21:32

Rio - A morte do cineasta Cadu Barcellos completou um ano nesta quarta-feira (11) e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ainda não concluiu o inquérito que investiga o crime. Barcellos tinha 34 anos e voltava da Pedra do Sal, no Santo Cristo, quando foi vítima de um ataque a facadas, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, na madrugada do dia 11 de novembro de 2020.