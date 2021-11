Vacinação contra a covid-19 no Rio - Divulgação

Publicado 10/11/2021 17:30

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 1.329.609 casos confirmados e 68.607 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.417 novos casos e 54 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,16%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.257.657 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 29,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 17,5%.

Paes afirma que não pretende flexibilizar o uso de máscara em locais fechados

Durante uma live na noite desta terça-feira (9), o prefeito Eduardo Paes afirmou que não pretende liberar o uso das máscaras em locais fechados, mesmo no contexto da 75% da população total vacinada, que é permitido pelo comitê científico. Paes disse que irá decidir sobre o assunto durante a semana, mas confirmou que é provável que a restrição seja mantida.

De acordo com o prefeito, até o fim desta semana o Rio deve atingir a terceira fase proposta pelo comitê científico, com 75% da população em geral vacinada com as duas doses da vacina. "A partir daí nós temos uma série de gatilhos previstos, entre esses é o fim da obrigatoriedade das máscaras em espaço fechado. Eu não sei ainda se eu vou acompanhar o comitê. Apesar de estarem mandando, provavelmente a gente deve permanecer com a obrigatoriedade", explicou Paes.

Outra pauta levantada pelo chefe do executivo da cidade foi o sucesso da implantação do passaporte da vacina, que vem cumprindo o seu objetivo de levar cariocas com a segunda dose atrasada a completar o esquema de imunização. De acordo com os dados da Prefeitura do Rio, foram mais de 350 mil pessoas que colocaram a vacinação em dia devido ao passaporte.