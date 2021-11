Autoescola também já levou o nome de Nova Visão e Liderança 2 - Reprodução/Google Maps

Publicado 10/11/2021 16:35

Rio - O presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Rio de Janeiro (Sindaerj), André Mello Diniz, fez um alerta sobre golpes que algumas autoescolas vêm aplicando em cima de futuros motoristas que têm o sonho de tirar a primeira habilitação. Segundo André, grande parte das autoescolas mantém o compromisso com os alunos, no entanto, há uma parcela que age de má fé, usando como atrativo preços muito abaixo do mercado.



Esse foi o caso da autoescola Curicica, localizada na Estrada dos Bandeirantes, que já passou por outros dois nomes fantasia nos últimos anos - Nova Visão e Liderança 2, e recentemente fechou as portas sem dar satisfação e sem remanejar os futuros condutores para outra unidade. Os telefones de contatos não funcionam e a unidade se encontra de portas fechadas. O Detran-RJ deu 90 dias para que a unidade apresente defesa, caso isso não ocorra, a mesma será cassada e perderá em definitivo sua credencial.

Nas redes sociais, é possível encontrar ainda diversos posts com palavras atrativas para possíveis clientes: "Sabe aquele sonho de tirar a carteira de motorista? Sua hora de independência CHEGOU. Aprenda com os melhores instrutores aqui! Faça já sua matrícula". Nos comentários, uma pessoa que já foi vítima do golpe tenta alertar: "Fujam, corram desse que pode ser um dos piores negócios da sua vida. Gaste um pouco mais, porém jamais entrem nessa fria. Roubam suas aulas e você nunca termina as mesmas.Problemas da teórica até a prática", escreveu.O presidente do Sindaerj dá dicas para evitar que autoescolas suspeitas continuem fazendo vítimas. "Muitas autoescolas não têm esse compromisso e por isso praticam o preço muito abaixo somente para atrair novos clientes, mas não conseguem prestar os serviços firmados. Então, quando ver um preço abaixo busque referências e a história dessa autoescola. Veja se essa escola é realmente credenciada pelo Detran. Lamentavelmente muitas dessas unidades fecham as portas sem comunicar aos seus alunos, trazendo frustração. Desconfie de qualquer facilidade ofertada pra você. Trânsito é coisa séria e que envolve vidas”, alertou.Sobre o golpe aplicado pela Autoescola Curicica, o Detran informou que a Comissão de Fiscalização de Autoescolas do Detran-RJ esteve no estabelecimento na última quinta-feira (4), durante uma fiscalização de rotina, e constatou que o centro de ensino estava com as portas fechadas e muita sujeira, dando indícios de que não está mais em funcionamento. "De imediato foi solicitada a suspensão da autoescola, o que ocorreu nesta segunda-feira (8) com o bloqueio temporário em nosso sistema. Como consta em nosso site".O Detran-RJ informou ainda que "os candidatos que não conseguiram terminar o processo de habilitação no CFC (Centro de Formação de Condutores) Curicica podem procurar a sede do Detran-RJ, no Centro do Rio, para pedir a desvinculação da autoescola e se matricular em outro estabelecimento. Todas as aulas que foram realizadas integralmente, e até a prova teórica, caso tenha sido realizada, poderão ser aproveitadas".Somente em 2021, a Divisão de Aprendizagem já realizou mais de 800 vistorias periódicas em autoescolas de todo o estado. Cabe ao Detran a homologação de credenciamento e fiscalização. Sobre as relações comerciais, o departamento não tem ingerência.