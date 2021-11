Hospital Municipal Rocha Faria - Luciano Belford

Hospital Municipal Rocha FariaLuciano Belford

Publicado 10/11/2021 21:46 | Atualizado 10/11/2021 21:55

Rio - Uma parte do teto do Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, desabou na tarde desta quarta-feira. Não houve registro de vítimas.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a direção do hospital informou que houve queda de parte do gesso do teto no banheiro da enfermaria. O reparo está sendo realizado no local.