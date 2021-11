Fumaça causada por explosão Baía de Guanabara - Reprodução de vídeo

Publicado 10/11/2021 20:24 | Atualizado 10/11/2021 20:28

Rio - Pelo menos duas explosões na Baía de Guanabara assustaram moradores da Ilha do Governador, na tarde desta quarta-feira. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que as supostas bombas teriam explodido na água.

De acordo com relatos de moradores nas redes sociais, as explosões foram tão fortes que em alguns imóveis as janelas chegaram a vibrar com o deslocamento de ar provocado. A primeira explosão teria acontecido por volta das 14h30 e a segunda às 17h10.

"Alguém sabe sobre esse barulho forte, tipo uma explosão?... Ilha do Governador. Boa noite", compartilhou uma usuária no Twitter. Outro morador da região lembrou do acontecimento de 1995, na Ilha do Boqueirão, quando um paiol da Marinha explodiu e provocou impactos num raio de 50 quilômetros, alcançando Niterói e São Gonçalo.

"Imagina o desespero do pessoal que lembrou do que aconteceu em 95", compartilhou o usuário.

Ainda nas redes sociais, circulou a informação de que a explosão ouvida pelos moradores da Ilha teria sido provocada pela implosão de um farol do xaréu pela Marinha, na Ilha D'água.

Motivo da explosão ainda agora na Ilha do Governador!

É o Mundo se acabando... pic.twitter.com/Gmh8rzarbr — Daniel Medeiros (@odaniboy93) November 10, 2021

Procurada, a Marinha ainda não se posicionou sobre o ocorrido.