Apreensão de pistola, drogas, munição e radiotransmissor no Jardim Miriambi - Divulgação

Publicado 10/11/2021 17:12 | Atualizado 10/11/2021 17:25

Rio - A PM prendeu um homem que instalava barricadas em rua do bairro Jardim Miriambi, em São Gonçalo, no fim da manhã desta quarta-feira. De acordo com o registro, um grupo de criminosos foi surpreendido por policiais em patrulhamento na região e atacaram a viatura com disparos. Após o confronto, um dos suspeitos foi preso.

Os policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) teriam recebido denúncias de que um grupo estaria montando barricadas na Rua Manoel Ivo. Ao chegarem no local, um grupo de criminosos teria disparado contra a viatura. Após o confronto, um dos criminosos foi preso.

Com ele, preso em flagrante acusado de ligação com o tráfico de drogas, os PMs encontraram uma pistola, drogas e um radiotransmissor. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

Ações em São Gonçalo

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o Complexo do Salgueiro tem recebido um esquema amplo de policiamento feito pelo 7º BPM, com o objetivo de coibir os roubos de rua e de carga, assim como apreender armas e prender foragidos da Justiça.



Além do registro desta manhã, do Jardim Miriambi, também foram feitas 3 prisões no Jardim Catarina. Com o grupo foram apreendidos uma pistola, drogas, um radiotransmissor, R$ 42 reais em espécie e um celular. Outro incidente aconteceu no Recanto das Acácias, onde equipes deram ordem de parada a um veículo e uma moto com dois ocupantes nas imediações da ocupação Itaúna, próximo ao viaduto, mas os suspeitos fugiram.

Após cerco, os PMs conseguiram abordar o carro. Cinco homens armados desembarcaram e houve uma troca de tiros e um dos criminosos foi atingido e não resistiu. Com ele foram recolhidos uma pistola, um rádio transmissor e drogas.

Nessa ação, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas também acabou alvo de disparos quando chegaram ao local, segundo a PM.