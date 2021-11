Obra da Águas do Rio vai interromper abastecimento de água em 19 bairros de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 10/11/2021 18:32 | Atualizado 10/11/2021 18:40

Rio - Uma manutenção emergencial será feita nesta quinta-feira, no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Águas do Rio, o serviço de reparo em tubulação de água irá das 6h às 22h, na Av. Humberto de Alencar Castelo Branco. O conserto deve impactar no abastecimento de 19 bairros.

A Águas do Rio informou que os técnicos da concessionária estarão trabalhando no reparo e assim que o processo for concluído, o abastecimento será reestabelecido. A expectativa é que as residências com sistema de caixa d'água não tenha problemas de falta de água.



A ação afetará os bairros: Mangueira, Boa Vista, Camarão, Covanca, Neves, Parada Quarenta, Barro Vermelho, Lindo do Parque, Santa Catarina, Gradim, Patronato, Porto da Madama, Porto da Pedra, Porto Novo, Porto Velho, Rosane, Pita, Tenente Jardim e Vila Lage.



Em nota, "a concessionária orienta a população que faça uso consciente da água. O atendimento emergencial a hospitais e postos de saúde será feito por meio de caminhões-pipa até a normalização do sistema".