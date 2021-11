Justiça determina o despejo do Estação Net Rio - Foto: Reprodução / Estação Net Rio

Justiça determina o despejo do Estação Net Rio Foto: Reprodução / Estação Net Rio

Publicado 10/11/2021 17:50

Rio - A Justiça do Rio determinou o despejo do cinema Estação Net Rio, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Titular da 27ª Vara Cível, a juíza Elisabete Franco Longobardi explicou que a ação foi motivada por falta de pagamento de aluguéis atrasados do espaço em que o cinema funciona, que pertence ao Grupo Severiano Ribeiro (GSR). Até o momento da petição inicial, a dívida do Grupo Estação com o GSR já acumulava mais de R$ 860 mil.

A magistrada pediu que o Grupo Estação deixasse o prédio em até 15 dias a partir da decisão e que pagasse a quantia referente ao aluguel e outras despesas. "A alegação de dificuldades financeiras em razão da pandemia causada pela Covid-19 não é motivo suficiente para justificar o inadimplemento dos alugueres", explicitou.

Em nota, o Grupo Severiano Ribeiro afirmou que o Grupo Estação não paga os aluguéis desde março de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus começou. "O Grupo Estação apresenta problemas em cumprir seus compromissos com o GSR desde 2014, quando em apoio ao cinema e a sua sobrevivência, o GSR abriu mão de um valor significativo de aluguel, o que mostra a sua boa vontade, e que sempre agiu de boa fé e a favor do cinema, respeitando seus parceiros e locatários. Infelizmente o momento nos obriga a agir de forma diferente", pontuou.

Nas redes sociais, o Grupo Estação disse que tentou negociar os valores com o Grupo Severiano Ribeiro e renovar o aluguel. Além disso, afirmou que "a intenção do Grupo Severiano Ribeiro de, aproveitando a crise provocada pela pandemia, fechar o Estação Net Rio, demolir o cinema e construir em seu lugar mais um prédio residencial".

Petição

Nesta terça-feira, o Grupo Estação criou uma petição online para tentar mobilizar o apoio dos frequentadores do cinema tradicional. O objetivo do abaixo-assinado, que se chama #FICAESTACAONETRIO, é de tentar mudar os rumos das negociações. "Pedimos que o Grupo Severiano Ribeiro reveja seu posicionamento, contrário a cultura da cidade, e reverta esta situação. Não podemos deixar a especulação imobiliária destruir o patrimônio cultural da cidade!", pediu o grupo, que continuou:

"Pedimos também que o poder público se posicione do lado da cultura, da população e do patrimônio da cidade nesta batalha e não permita que mais um bastião histórico-cultural da cidade seja destruído".

Nas redes sociais, frequentadores do cinema protestaram contra a decisão da Justiça de despejar o Estação Net Rio. "A cultura não consegue ter paz um minuto sequer", apontou uma seguidora.



"Botafogo vai parar com tanto prédio residencial sendo construído! Chega! Perder um cinema clássico como esse é tirar um dos maiores charmes do bairro! A pandemia levou embora tanta coisa, o Estação tem que ficar", comentou um outro.

O DIA tentou contato com o Grupo Estação, que não respondeu até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto para posicionamento.