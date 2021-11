Bianca Dominguez esteve no quarto com MC Kevin no dia de sua morte - Reprodução/Montagem

Bianca Dominguez esteve no quarto com MC Kevin no dia de sua morteReprodução/Montagem

Publicado 10/11/2021 17:02

No pedido, o promotor também pediu para que o delegado da 16ª DP, Leandro Gontijo, esclarecesse que poderia requerer a condução coercitiva caso ela não comparecesse espontaneamente. Na primeira versão prestada à Polícia Civil, a modelo disse que mantinha relações sexuais com o cantor na varanda. No entanto, em agosto, a modelo alegou que no momento do acidente o cantor e MC VK estariam discutindo e em um dado momento, MC Kevin chegou a pedir socorro e foi ignorado pelo amigo.

Na porta de delegacia, o advogado da modelo, Dr. Danilo Garcia de Andrade, esclareceu que são depoimento e esclarecimentos complementares ao que já haviam sido prestados. "Naquele momento a minha cliente estava sob efeito de álcool e entorpecentes que haviam sido dado para ela. Devido ao choque, é natural que a memória seja congelada. Depois, com mais reflexão, ela foi se recordando de mais elementos e como dever cívico ela trouxe esses elemento à polícia", disse.

Na ocasião, o advogado da modelo, Danilo Garcia de Andrade, disse em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, que Bianca lembrou de alguns acontecimentos após o primeiro depoimento. Segundo Garcia, ele e a modelo detalharam 115 itens sobre o acidente. Ele encaminhou o documento para o Ministério Público.



Há duas semanas, a modelo apareceu bastante abalada nas suas redes sociais após se sentir cobrada em prestar um novo depoimento. "Estou calada para não me expor mais, para não expor a minha família e outras pessoas. Não está sendo nada fácil, não sou o tipo de pessoa que sai expondo tudo. Não sou barraqueira, não gosto de confusão, mesmo estando certa não vou me estressar", disse se referindo às cobranças para dar mais detalhes sobre a segunda versão.



Ela ainda fez um desabafo sobre o preconceito que vem sofrendo por ser acompanhante de luxo. "Quem está preocupado com o meu corpo, com o que faço e o que deixo de fazer, isso não muda nada na minha vida", disse.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes