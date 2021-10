MC Kevin e Bianca Dominguez - Reprodução/Montagem

MC Kevin e Bianca DominguezReprodução/Montagem

Publicado 19/10/2021 12:13 | Atualizado 19/10/2021 13:06

fotogaleria Rio - A modelo fitness Bianca Dominguez, que estava no quarto junto com o MC Kevin no dia que o artista caiu de uma altura de 18 metros, em 16 de maio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio , terá que prestar novo depoimento sobre o ocorrido. De acordo com o Ministério Público, o promotor Marcos Kac, da 1ª Promotoria de Investigação Penal Territorial da Zona Sul e Barra da Tijuca, determinou que na intimação o delegado Leandro Gontijo de Siqueira Alves, titular da 16ª DP, esclareça que, caso ela não compareça espontaneamente, poderá ser requerida sua condução coercitiva.

Bianca deve prestar novos esclarecimentos pois mudou a versão do primeiro depoimento quando disse que mantinha relações sexuais com Kevin na varanda. Já em agosto, a modelo alega que no momento do acidente o cantor e MC VK estariam discutindo e em um dado momento, MC Kevin chegou a pedir socorro e foi ignorado pelo amigo.

O advogado da modelo, Danilo Garcia de Andrade, disse em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, que Bianca lembrou de alguns acontecimentos após o primeiro depoimento. Segundo Garcia, ele e a modelo detalharam 115 itens sobre o acidente. Ele encaminhou o documento para o Ministério Público.



Mc Kevin e o amigo teriam discutido pois Kevin estava com medo de que a esposa, Deolane Bezerra que estava em outro andar do prédio, chegasse ao local e o flagrasse com a modelo, Bianca Dominguez. Por conta disso, ele teria iniciado uma discussão com Mc VK.

Na ocasião, Bianca foi intimada a depor, mas se recusou e disse que só falaria através de carta precatória — instrumento jurídico utilizado para oitiva em outra comarca.

Também em agosto, MC VK e Jhonatas Augusto Cruz reafirmaram não ter havido brincadeiras e insinuações sobre a chegada da mulher do cantor, Deolane Bezerra, ao quarto 502 tampouco discussão sobre a relação sexual que ele estava tendo com Bianca Dominguez naquela ocasião, contrariando a nova versão dela.