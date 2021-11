Ato na Central do Brasil pedindo a volta do restaurante popular - Divulgação

Ato na Central do Brasil pedindo a volta do restaurante popularDivulgação

Publicado 10/11/2021 16:54 | Atualizado 10/11/2021 16:55

Rio - Pratos e marmitas vazias foram colocadas na porta do Restaurante Popular do Betinho nesta quarta-feira, na Central do Brasil, em protesto pela reabertura da unidade e de outros quatro restaurantes populares, que estão desativados desde 2016.

A ação, realizada no dia em que o restaurante Betinho completa 21 anos de sua inauguração, lembrou os 19 milhões de brasileiros vivendo em situação de insegurança alimentar no país e foi promovida pela Frente Parlamentar contra a Fome da Câmara de Vereadores do Rio. Em parceria com a ONG Ação da Cidadania, os parlamentares distribuíram de forma simbólica 500 refeições na região da Central do Brasil.

Em outubro de 2021, a Frente Parlamentar contra a fome promoveu debate público em que o Governo do Estado prometeu a reabertura dos cinco restaurantes fechados na cidade, além da inauguração de outras cinco unidades só na capital. Mas até o momento não foram divulgados cronograma e nem datas para a abertura dos restaurantes.

"A fome em nosso país voltou aos patamares de 20 anos atrás, mas mesmo diante desta realidade tão cruel, o poder público tem feito muito pouco. O ato de hoje tem o objetivo de cobrar do Governo do Estado um cronograma detalhado de reabertura dos restaurantes populares já existentes na cidade e também as datas de inauguração das novas unidades prometidas", afirmou o vereador Dr. Marcos Paulo, que é presidente da Frente Parlamentar contra a Fome.

O presidente da Ação da Cidadania Daniel Souza, filho de Hebert de Souza, o Betinho, sociólogo que foi o idealizador do projeto de combate à fome e quem dá nome ao restaurante popular da Central, também esteve no evento e falou sobre a importância da reabertura das unidades.

"A ação de hoje foi feita em caráter emergencial para atender aqueles que estão passando fome neste momento, mas sabemos que a reabertura deste e dos outros restaurantes é fundamental, especial neste momento de agravamento da miséria e da insegurança alimentar", disse Daniel.

Inaugurado no ano 2000 com o objetivo de oferecer refeições de qualidade a baixo custo para pessoas em situação de insegurança alimentar, o Restaurante Popular do Betinho foi o primeiro aberto na cidade e chegou a servir, em média, três mil refeições diárias.

Apesar do agravamento da crise e do aumento do desemprego, a unidade da Central e outros quatro Restaurantes Populares localizados na cidade do Rio de Janeiro continuam fechados (Madureira, Méier, Cidade de Deus e Irajá).

Também participaram da ação, os vereadores Chico Alencar, Tarcísio Motta, Thaís Ferreira, Reimont e a deputada estadual Renata Souza.