Enterro do menino morto em incêndio no ChapadãoCléber Mendes/Agência O DIA

Publicado 10/11/2021 17:06

Rio - O corpo do pequeno Kaynnan Miguel Paiva, de apenas três anos, foi sepultado na tarde desta quarta-feira, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O menino morreu na noite da última segunda-feira (8), após a casa em que vivia com a família pegar fogo na comunidade Final Feliz, no Complexo do Chapadão, em Anchieta . Segundo a Polícia Civil, a mãe de Kaynnan teria deixado a criança em casa para ir à uma igreja na comunidade. Contudo, em depoimento, ela informou que o filho ficou sob os cuidados de um vizinho.