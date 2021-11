Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio de Janeiro - Agência Brasil

09/11/2021

Rio - Uma criança de três anos morreu carbonizada após um incêndio atingir uma casa na comunidade Final Feliz, no Complexo do Chapadão, em Anchieta, Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira (8).

Moradores da comunidade disseram à polícia que a criança estava em casa sozinha, após a mãe ir à uma igreja evangélica. O acidente aconteceu na Travessa Nossa Senhora da Conceição .Segundo testemunhas, ao retornar para a casa a mulher encontrou a criança sem vida atrás de um colchão queimado.

A avó da criança afirma que o neto não ficou sozinho e estava sob cuidados de um vizinho.

"Estão dizendo que minha nora deixou meu neto sozinho, isso não é verdade. Ela deixou meu neto com um vizinho e foi para a igreja", disse a avó paterna Rejane.

Homens do quartel do Corpo de Bombeiros da região foram acionados no início da madrugada e, por ser uma área controlada por traficantes, encontraram dificuldades para acessar o local do incêndio. As chamas foram controladas pelos próprios moradores.

O corpo da criança foi removido durante a madrugada e levado para o Instituto Médico Legal do Rio.

A Polícia Civil vai investigar o caso. Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio.