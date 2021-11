Fábio Eduardo, de 18 anos, confessou ter estuprado e asfixiado o primo Mateus, de 10, no bairro Novo Jóquei, em Campos - Reprodução Internet

Fábio Eduardo, de 18 anos, confessou ter estuprado e asfixiado o primo Mateus, de 10, no bairro Novo Jóquei, em CamposReprodução Internet

Publicado 09/11/2021 20:17

Rio - Preso em 18 de junho de 2019, acusado de estuprar e matar o próprio primo, de 10 anos, Fábio Eduardo de Almeida Conceição dos Santos foi condenado a 24 anos de prisão, nesta segunda-feira, em julgamento no Fórum de Campos de Goytacazes, cidade onde ocorreu o crime.

Fábio foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ao fixar a pena, o juiz Wycliffe de Melo Couto, da 1ª Vara Criminal de Campos destocou a frieza do assassino:

"Verifica-se que a culpabilidade do réu não é a normal para o injusto praticado, uma vez que era primo da vítima, seu familiar e com quem mantinha convivência por residirem próximo, de modo a demonstrar frieza e extrema maldade, o que aumenta a censurabilidade do comportamento criminoso", escreveu o juiz, que também apontou a crueldade do crime que, como afirma, causou 'traumas profundos em toda a família e sociedade local':

"As consequências do crime são lastimáveis pela violência empregada, que acarretaram traumas profundos e incuráveis em toda família e na sociedade local. Há que se registrar que a vítima, uma criança, foi encontrada por moradores desfalecida e envolto a fezes e sangue oriundo da brutalidade da ação criminosa".

O corpo de Matheus de Almeida dos Santos, de 10 anos, foi encontrado nu, em uma área de mata no bairro Novo Jockey, no dia 16 de junho de 2019. Preso dois dias depois, Fábio Eduardo de Almeida Conceição dos Santos confessou ter cometido o crime durante depoimento na delegacia, segundo narra o juiz na sentença condenatória. Fábio irá cumprir a pena inicialmente em regime fechado.