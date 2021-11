Anúncio foi feito durante uma reunião nesta terça-feira - Divulgação/Detran.RJ

Anúncio foi feito durante uma reunião nesta terça-feiraDivulgação/Detran.RJ

Publicado 09/11/2021 19:40

Rio - O Departamento de Trânsito do Rio (Detran.RJ) retomou em horário integral, a partir desta terça-feira (9), os cursos especializados de formação de condutores profissionais. Desde o início da pandemia, em 2020, os cursos operavam com menos da metade da capacidade de alunos e da carga horária normal, que é de dez horas por dia, conforme a legislação determina.

Segundo o Detran, por conta do cumprimento dos protocolos sanitários, foi gerada uma demanda reprimida que impediu que os profissionais pudessem exercer o trabalho adequadamente. O anúncio foi feito durante uma reunião com o presidente do Detran, Adolfo Konder, o coordenador de Educação para o Trânsito do Departamento, Rodrigo Varejão, além de uma comissão de representantes credenciados dos cursos especializados e a deputada estadual Tia Ju.

"Estamos retomando o funcionamento pleno dos cursos para condutores profissionais, pois nosso objetivo é sempre atender o cidadão da melhor forma possível e colaborar para o reaquecimento da economia do nosso estado", destacou Konder.

Entre as atividades exercidas por esses profissionais, estão as de motoristas de ambulância, de transporte escolar, de coletivo de passageiros, de produtos perigosos, de emergência, além de motocicletas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias (motofrete) e de passageiros (mototáxi).

"Além de beneficiar os profissionais que precisam se atualizar, outros querem fazer os cursos para ingressar no mercado de trabalho. Existem muitas demandas e, agora, todos poderão ser atendidos com mais oportunidades. A legislação permite o atendimento com até 25 alunos por turma, o que estamos retomando", comentou o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran, Rodrigo Varejão.

"Estamos muito satisfeitos com a oportunidade da retomada de nossa atividade profissional, que tem como missão atualizar e preparar adequadamente condutores de diversas categorias profissionais que atuam no Estado do Rio de Janeiro. É fundamental o funcionamento dos cursos com 100% da capacidade. Agradeço muito a esta gestão", afirmou o presidente da Associação dos Cursos Especializados do Rio de Janeiro (Asserj), Cristiano Gouveia.