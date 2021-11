Surfistas relatam aspecto de sujeira em mar na Praia do Arpoador - Divulgação/ Renata Cristiane

Publicado 09/11/2021 17:48

Rio - Surfistas e banhistas relatam mau cheiro e coloração do mar da Praia do Arpoador com aspecto de sujo durante a manhã desta terça-feira. Em um vídeo enviado por um leitor do DIA, é possível ver bastante espuma e sujeira na água. No sábado (6) e nesta última segunda-feira (8), também houveram outros registros de aspectos estranhos no mar da Barra da Tijuca, Joatinga, São Conrado e Arpoador, como cor avermelhada. De acordo com o biólogo Mario Moscatelli, com base nas fotos aéreas que ele tirou no Arpoador, no sábado, foi identificado o fenômeno de explosão demográfica de algas pardas/vermelhas.



No entanto, até então, este fenômeno não havia atingido as praias. O biólogo explicou que geralmente a explosão demográfica de algas está associada ao fornecimento de nutrientes por conta de correntes marinhas e ou por contas das chuvas que ocorreram no Rio de Janeiro, estas últimas transportando grande volume de nutrientes, incluído esgoto.



"A espuma e o cheiro é fruto da grande quantidade de matéria orgânica proveniente desses organismos marinhos. Aconteceu já várias vezes antes e continuará acontecendo, principalmente durante o verão quando além dos nutrientes há muita luz e calor", disse o biólogo.

Tempo fechado na cidade do Rio

O céu amanheceu nublado na cidade do Rio e em municípios da Região Metropolitana, nesta terça-feira (9). Pode chover de forma isolada a qualquer momento do dia em algumas regiões. A previsão é de tempo chuvoso até a próxima sexta-feira (12). A temperatura deve variar entre 18º e 25º, entre a mínima e máxima.

Segundo o Climatempo, portal de meteorologia, o sol deve voltar a aparecer apenas no sábado. A previsão para o fim de semana é de sol sem chuva.