Rio atinge a marca de 90% da população adulta totalmente imunizadaDivulgação

Publicado 09/11/2021 16:53

Rio - O município do Rio atingiu, nesta terça-feira, a marca de 90% da população adulta imunizada com as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19. Segundo o painel de vacinação da Prefeitura, a cidade também atingiu a marca de 70% da população total completamente vacinada.



A Prefeitura do Rio também confirmou que solicitou ao Ministério da Saúde que avalie a implantação da cobrança do passaporte vacinal nos aeroportos. O objetivo do município é fazer um controle mais rigorosos de turistas que entram na cidade sem o imunizante.



Vacinação nesta terça-feira



Nesta terça-feira chegou a vez dos homens de 62 anos receberem a dose de reforço no município do Rio, que deve continuar a vacinar a faixa etária até amanhã. Na quinta o calendário avança para 61 ou mais e segue aplicando a terceira dose no grupo até este sábado.



Quanto aos profissionais da saúde, aqueles que receberam a segunda dose em maio tem o mês de novembro inteiro para se vacinar coma dose de reforço. Já os que foram imunizados com a D2 em junho deverão esperar o mês de dezembro para poderem receber o reforço da vacina.



Até o final de novembro, todos os postos de vacinação estarão aplicando a primeira dose da vacina contra covid-19 em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado.