Medida faz parte do calendário estipulado pela Prefeitura do RioFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 09/11/2021 14:01

Rio - A cidade do Rio deve exigir o passaporte de vacina pelo menos até o fim do mês de novembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, que confirmou a informação, será avaliada durante todo o mês a necessidade de manter a cobrança do passaporte. A decisão depende dos índices de cobertura do imunizante na cidade e, também, do controle de entrada de pessoas, principalmente aquelas vindas de países com baixa cobertura vacinal.

A Prefeitura do Rio também confirmou que solicitou ao Ministério da Saúde que avalie a implantação da cobrança do passaporte vacinal nos aeroportos. O objetivo do município é fazer um controle mais rigorosos de turistas que entram na cidade sem o imunizante.

Desde o dia 15 de setembro, o passaporte de vacina tem sido exigido para que a população tenha autorização de acessar lugares públicos de lazer, como bares, academias, restaurantes, entre outros. A carteira de vacinação digital do ConecteSUS, a caderneta física ou um papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde podem ser utilizados como o comprovante. Aqueles que só tomaram a primeira dose e esperam a segunda devem comprovar através da data que ainda não foram chamados.

Calendário com datas-limite

Até o final de novembro, todos os postos de vacinação estarão aplicando a primeira dose da vacina contra covid-19 em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado Divulgação

A Secretaria de Saúde garantiu que segunda dose passará a ser cobrada para cada faixa etária, que leva em conta a data final do calendário em que aquele grupo foi atendido para a vacinação da D1. Independentemente do motivo de eventuais atrasos, a pessoa deverá estar com a situação vacinal condizente na data para poder acessar os espaços em que o comprovante vacinal será cobrado.

Vacinação nesta terça-feira

Nesta terça-feira chegou a vez dos homens de 62 anos receberem a dose de reforço no município do Rio, que deve continuar a vacinar a faixa etária até amanhã. Na quinta o calendário avança para 61 ou mais e segue aplicando a terceira dose no grupo até este sábado.

Quanto aos profissionais da saúde, aqueles que receberam a segunda dose em maio tem o mês de novembro inteiro para se vacinar coma dose de reforço. Já os que foram imunizados com a D2 em junho deverão esperar o mês de dezembro para poderem receber o reforço da vacina.

Até o final de novembro, todos os postos de vacinação estarão aplicando a primeira dose da vacina contra covid-19 em maiores de 12 anos que ainda não tenham se vacinado.