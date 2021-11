89ª DP (Resende) - Carina Rocha/PMR

89ª DP (Resende) Carina Rocha/PMR

Publicado 09/11/2021 19:34 | Atualizado 09/11/2021 21:09

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por roubo de carro, nesta terça-feira, no bairro Cidade Alegria, em Resende, Região Sul Fluminense. De acordo com o Setor de Inteligência da 89ª DP (Resende), os criminosos se passavam por compradores de veículos anunciados na internet, marcavam encontro, mas, no fim, roubavam o carro do proprietário. Após o crime, ainda pediam resgate de R$ 10 mil para devolver bem.



Segundo os agentes da DP, as investigações começaram após uma das vítimas do grupo procurar a delegacia para relatar o caso. A vítima teria marcado o encontro para negociar a venda do seu carro, mas foi surpreendido por três homens que roubaram seu veículo. Em seguida, eles chegaram a exigir a quantia de R$ 10 mil para devolver o bem.

Com as informações passadas pela vítima, policiais identificaram os criminosos e descobriram a residência de um deles. O segundo criminoso não estava no endereço obtido, mas foi localizado posteriormente, em diligência.

O terceiro integrante do bando ainda não foi identificado pelos investigadores. As buscas seguem sendo feitas pelos policiais civis. Agentes também tentam localizar o veículo roubado da vítima que denunciou o bando.