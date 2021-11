Vítimas estavam em parada de ônibus quando foram atropeladas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 09/11/2021 18:06 | Atualizado 10/11/2021 06:17

Rio - Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após serem atropeladas nesta terça-feira (9), durante uma fuga de criminosos na Via Dutra (BR-116), em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu por volta das 15h, depois que um veículo Fiat Fiorino tentou fugir de uma blitz e não obedeceu a ordem de parada no quilômetro 204 da via. Uma das vítimas, que não foi identificada, morreu ainda no local. A outra é Douglas Reis, de 22 anos, que chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os feridos caídos na pista. As imagens mostram pessoas tentando ajudar as vítimas e curiosos na via. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a fuga, o automóvel saiu da pista e acabou atingindo quatro pessoas em uma parada de ônibus. William Ferreira, 40, Michelle Farias, 39 anos, seguem internados no hospital. Não há informações sobre os estados de saúde.

Segundo a PRF, os agentes apreenderam 27 pistolas, 6 fuzis e 350 quilos de maconha. O motorista do carro foi preso no local e encaminhado para a 52º DP (Nova Iguaçu). O material apreendido foi levado para a Superintendência da PRF.