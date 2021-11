Filhote de gato, com apenas 2 meses, foi aencontrado dentro do túnel Rebouças - Divulgação

Filhote de gato, com apenas 2 meses, foi aencontrado dentro do túnel RebouçasDivulgação

Publicado 09/11/2021 16:45

Rio - Um filhote de gato foi resgatado pelo secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, dentro do túnel Rebouças, no fim da noite desta segunda-feira. O líder da pasta, que também responde pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal do estado, por meio da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET), encontrou o animal, de apenas 2 meses, circulando pela galeria, por volta das 22h, quando retornava do trabalho para casa.

"Estava voltando de uma reunião de trabalho, por volta das 22 horas, quando vi aquele pontinho andando pelo túnel, completamente assustado. Não consegui parar o carro, mas dei a volta e por muita sorte ele ainda estava lá," contou o secretário.



Após o resgate, Marcelo levou o animal para uma clínica veterinária. Em segurança, o gatinho passou por uma avaliação médica e fez exames, onde foi constatado que estava bem. Por ter sido salvo no túnel, o filhote foi batizado como “Zé Rebouças” e ficará com o secretário até que consiga adoção.

De acordo com a subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET), a CET-Rio já foi acionada e deve enviar as imagens das câmeras de segurança do túnel. "Primeiro salvamos a vida daquele gatinho, agora vamos verificar o que ocorreu para, então, adotar as medidas cabíveis para o caso. É sempre importante falar que abandonar animais é crime previsto por lei com até cinco anos de reclusão", afirmou o secretário.

Há três meses, o secretário Marcelo Queiroz já havia resgatado um cachorro que estava às margens da Via Lagos, por volta das duas da manhã. Após o ocorrido, a RJPET intensificou a instalação de placas alertando para a prática criminosa.



"Essa é uma ação de cunho educativo para conscientizar as pessoas de que maus-tratos é crime, além de estimular a adoção dos animais," frisou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.



Dados do IBGE e do Instituto Pet Brasil, de agosto do ano passado, apontaram que o Estado Rio tinha cerca de 3,4 milhões de animais abandonados. Com a pandemia, estima-se que houve um aumento de cerca de 40%. Por isso, de acordo com o secretário, a intenção é instalar as placas educativas em todas as estradas do estado.