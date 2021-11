Alexandre Amazone, de 44 anos, foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Reprodução

Rio - Familiares e amigos do sargento da Polícia Militar Alexandre Amazone Rosa, de 44 anos, se despediram do policial na tarde desta terça-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Ele foi morto na manhã da última segunda-feira (8), quando criminosos armados tentaram roubar um posto de gasolina na Avenida Brasil , pista sentido Centro da cidade do Rio, altura de Guadalupe.

Alexandre e o PM Marcelo Lira, ambos de folga, estavam no estabelecimento e reagiram. Houve confronto e os dois foram baleados. Os criminosos conseguiram fugir. Alexandre não resistiu e veio a óbito, já Marcelo foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. O estado de saúde dele é estável segundo a direção da unidade.

O Sargento Amazone tinha 44 anos, estava na Corporação desde 1999 e trabalhava no 14º BPM (São João de Meriti). Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte do PM. "Meu Amigo SGT Alexandre Amazone, é muito triste a sua partida, quero lhe agradecer pela ajuda imensurável, que de forma solicita fez a diferença no momento que eu tanto precisava. Obrigado pela confiança!!! Peço a DEUS que lhe receba com honras, pois você deu a sua vida pela vida da sociedade, cumprindo o seu juramento", escreveu um amigo.

Amigos e familiares se despediram de PM morto durante assalto em Guadalupe Reprodução

"Descanse em paz meu amigo. Você foi embora tão jovem já está fazendo falta"; "Grande amigo, grande profissional, me auxiliou no início da minha caminhada. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos"; "Como e difícil saber que perdemos uma pessoa maravilhosa família linda demais fiquei sem palavras", escreveram outros conhecidos do sargento.

Vídeo mostra fuga de criminosos

Um vídeo do circuito de segurança da região mostra dois homens que participaram do crime fugindo do local: